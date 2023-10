Wta Pechino 2023, Swiatek torna al successo: sconfitta 6-2 6-2 Samsonova in finale

Iga Swiatek reagisce alla grande dopo aver perso la prima posizione mondiale del ranking WTA. La tennista polacca, che era appunto assente sul circuito dagli US Open, a Pechino, dove giocava per la prima volta in carriera, mette subito le cose in chiaro e trionfa in finale su Liudimila Samsonova con un netto 6-2 6-2. Un successo significativo per l’ex numero uno della classifica, dato che un trionfo in un torneo 1000 le mancava addirittura dal torneo di Roma del 2022. Una reazione d’orgoglio importante e anche una buona iniezione di fiducia verso le WTA Finals di Cancun al via tra poche settimane. Per Samsonova si tratta della seconda sconfitta in un 1000 nell’arco di due mesi dopo Toronto, ma lascia Pechino con la consapevolezza di valere un posto tra le prime 15.