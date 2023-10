Monza, Palladino: “Siamo in forma, la squadra può crescere ancora”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino, ha analizzato il match che aspetta i suoi ragazzi contro l’Udinese di Cioffi: “La squadra è a un buon livello, si può sempre crescere, ma siamo in una fase di campionato per noi positiva, anche se siamo sempre alla ricerca di una crescita individuale e di squadra. La gara di Roma è stata una conferma. Serviranno grinta e determinazione. Mi aspetto una squadra che arriva a Monza con tanto agonismo, dovremo essere pronti a tutto, è certamente una gara delicata. Cittadini l’ho voluto io ma purtroppo si è fatto subito male ma da una settimana è tornato ad allenarsi con la squadra. Ci sono tanti altri giocatori, come anche Franco e Valentin Carboni, che nel breve entreranno in campo. Posso parlare bene di Andrea Carboni, di Vignato, possono crescere ancora tanto, sono calciatori forti, è importante scegliere il momento giusto per farli giocare”