Monza, Palladino: “Col Torino scontro diretto, Juric un maestro per me”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per il 30esimo turno di Serie A: “È un momento molto bello per noi, stiamo vivendo questo periodo con grande entusiasmo ed energia positiva. C’è unità da parte del gruppo per dare il massimo e questo si è visto anche alla ripresa degli allenamenti, dove tutti hanno dato il massimo“. Poi sugli avversari di giornata: “Col Torino sarà uno scontro diretto. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene, dobbiamo avere grande personalità. I complimenti fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società vada sempre più in alto, ma ciò che abbiamo fatto in questi due anni rimarrà per sempre“.

Sempre sul Toro: “Juric lo conosco molto bene, è particolarmente bravo nel farti giocare male. Con lui c’è un grande rapporto e se oggi faccio questo lavoro è anche grazie a lui. Lo devo ringraziare, per me è stato un maestro. Contro il Torino sono sempre partite di grande intensità, e per questo dovremo essere concreti“. Infine Palladino ha risposto a una domanda su alcuni singoli: “La mia speranza era avere il Papu Gomez, meritava un finale diverso e spero di rivederlo in campo prima o poi. A livello di infortunati invece Caprari è ancora out ma fra qualche settimana sapremo di più dopo una visita di controllo. Sull’assenza di Bondo dico che Akpa Akpro, Pessina e Gagliardini possono sostituirlo perfettamente, abbiamo tante soluzioni“.