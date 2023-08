Torino, Cairo annuncia Vlasic: “Voleva solo la maglia granata”

“È tornato! Voleva solo il Toro, il Toro voleva solo lui e non poteva che tornare al Toro! Bentornato Nikola! In bocca al lupo e sempre Forza Toro“. Con queste parole affidate ai suoi canali social, il patron granata, Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Nikola Vlasic. Il croato, che in mattinata si è sottoposto alle visite mediche al Centro di Medicina dello Sport, diventa un nuovo giocatore del Toro (stavolta a titolo definitivo) dopo l’esperienza dell’anno scorso. Il 25enne di Spalato è reduce da una stagione con 34 presenze e 5 gol in Serie A. “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Nikola Vlasic. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 30.06.27 con opzione per il ‘28″, si legge sul sito del club granata.