Monza-Lazio, Palladino: “Siamo cresciuti, non abbiamo nulla da perdere contro i secondi”

“Se lo paragono alla gara di andata, il Monza è cresciuto. In questa sosta abbiamo lavorato molto, la squadra sta bene. Domani contro la Lazio dobbiamo giocare una gara d’orgoglio, loro saranno carichi, noi non abbiamo nulla da perdere: dobbiamo cercare di mettere in difficoltà una squadra forte, seconda in classifica”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: “In questa settimana abbiamo studiato la Lazio, Sarri è un maestro del calcio, abbiamo tanto da imparare. Ma le partite fanno storia a se. Abbiamo preparato bene una squadra forte, Gytkjaer è pronto ma ho un comparto offensivo molto forte. Se guardo al futuro non vedo l’ora di giocare con Roma e Napoli, ma ho una squadra grandiosa: stiamo vivendo un percorso di crescita gara per gara, mi piacerebbe in questo step finale fare tanti punti”.

Sui prossimi obiettivi: “Quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi non sono ancora tutti raggiunti a partire dalla salvezza, ma voglio vedere una squadra in crescita, guardando già al prossimo campionato. Gli ultimi due mesi, le undici partite che mancano, sono fondamentali per fortificare il campionato che abbiamo fatto”. E sulle tante ricorrenze: “Centesima gara delle proprietà Berlusconi, cento gare di Di Gregorio, nuovo record di spettatori, io sono da 4 anni a Monza… Vedo in questi anniversari l’opportunità per fare festa”.