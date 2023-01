Monza-Inter, Gazzetta: l’arbitro Sacchi verso un mese di stop

L’arbitro di Monza-Inter, Juan Luca Sacchi, verrà fermato per un mese a causa dell’errore in occasione del gol annullato ad Acerbi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come l’errata valutazione del contatto in area di rigore – giudicato falloso quando in realtà erano stati due giocatori del Monza a scontrarsi – costerà al fischietto una pausa di almeno un mese. Nulla di paragonabile alla sanzione nei confronti di Marco Serra, protagonista di un errore simile in Milan-Spezia dello scorso campionato, fermato per circa sette mesi.