Probabili formazioni Bologna-Atalanta, diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. La formazione di Thiago Motta e quella di Gasperini rientrano in campo dopo il rientro di mercoledì post sosta invernale. I padroni di casa sono a metà classifica, con tanti punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e tanti punti sulla zona europa. Ospiti invece, in piena corsa per la Champions League. Appuntamento lunedì 9 gennaio alle ore 20:45. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Arnautovic.

Ballottaggi: Dominguez 65% – Schouten 35%, Lykogiannis 55% – Cambiaso 45%, Aebischer 55% – Vignato 45%

Indisponibili: Bonifazi, Barrow, Zirkzee.

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Hojlund, Lookman.

Ballottaggi: Zapata 65% – Muriel 35%, Ederson 55% – Pasalic 45%

Indisponibili: Hateboer, Musso, Demiral, Zapata.

Squalificati: –