Monza, Gomez: “Scelta di famiglia, non volevo portare i miei figli in Arabia”

Papu Gomez ha da poche settimane fatto ritorno in Italia con la maglia del Monza dopo essersi svincolato dal Siviglia e in un’intervista al Corriere della Sera racconta il processo che lo ha portato a questa decisione. “E’ stata una scelta di tutta la famiglia. Rientrare in un paese che conosciamo bene è stata la decisione ideale. Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia e aver rifiutato un’offerta dall’Arabia credevo di restare fermo fino a giugno”, dice. “Non era un’offerta irrinunciabile, di quelle che ti cambiano la vita – sottolinea l’argentino sull’offerta araba -. Poi quando ho cercato sull’atlante la città dove mi sarei dovuto trasferire, in mezzo al deserto, ho pensato: grazie, ma non porto i miei tre figli lì”. Il talentuoso calciatore ha avuto modo di parlare anche di Gasperini, nel corso dell’estate criticato da un paio di suoi ex giocatori: “Un tiranno? Esagerato. Certo, ha un metodo di lavoro per il quale serve la testa giusta, ma io ho fatto tanti anni con lui e mi sono adattato. Magari altri giocatori non sono riusciti a resistere”.