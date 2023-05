Monza, Galliani: “Stretta di mano con Palladino, resta un altro anno”

Adriano Galliani, in una telefonata di questa mattina con l’ANSA, ha affermato che “con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza”, confermando dunque la permanenza del tecnico sulla panchina brianzola, club con il quale ha ottenuto 43 punti in 26 giornate di campionato, media punti che gli permetterebbe di lottare per un posto in Champions League. “Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l’accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza”, ha detto Galliani a tal riguardo.