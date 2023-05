Monza, Galliani: “Rinnovo Palladino? Ci incontreremo il 5 giugno, ora pensiamo al finale di stagione”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha svelato importanti novità in merito al futuro di Raffaele Palladino, che con ogni probabilità rimarrà alla guida del club brianzolo: “Entrambe le parti vogliono il rinnovo, perciò non c’è problema. Al momento, tuttavia, vogliamo restare concentrati sul finale di campionato e difendere l’ottavo posto. Testa dunque a Lecce e Atalanta, poi il 5 giugno ci troveremo per discutere del rinnovo“. A riportare le parole è Gazzetta.it