Venezia, Vanoli: “Il raggiungimento dei playoff un sogno realizzato. Ora pronti alla battaglia”

Il Venezia punta e sogna la Serie A sotto i colpi di mister Vanoli che ha praticamente risollevato l’ambiente che nella prima parte di stagione aveva fatto male. Alla vigilia del match contro il Cagliari valido per il primo turno di playoff, Vanoli è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Dobbiamo essere lucidi e preparati, in campo e in panchina, perché incontriamo una squadra preparatissima, con pochi punti deboli. Abbiamo lavorato benissimo in questa settimana e veniamo da un’ottima condizione fisica: il sogno lo abbiamo ottenuto, per il momento, adesso abbiamo davanti a noi la battaglia. Siamo consapevoli delle qualità che possiamo mettere in campo facendo uno sforzo in più, soprattutto mentale. A Parma abbiamo perso per un attimo la lucidità, cercando di portare a casa il pareggio, e facendo così abbiamo rimediato una sconfitta. Adesso andiamo avanti, ogni playoff ha la sua storia, e quest’anno il campionato ha mantenuto un livello altissimo, con squadre di calibro notevole sia in zona playoff che, purtroppo, retrocesse. Il Cagliari ha fatto meglio di noi in classifica, dobbiamo mantenere una mentalità vincente, con organizzazione di gioco, determinazione e volontà, come se stessimo giocando una partita a scacchi. I rossoblu saranno spinti dal loro pubblico, il gruppo ha grande entusiasmo, ma tutto questo deve essere uno sprone e un motivo di ulteriore attenzione”