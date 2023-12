Monza-Fiorentina, salvataggio incredibile di D’Ambrosio su Ikone che spreca a porta vuota

di Giorgio Billone 8

E’ incredibile il salvataggio di Danilo D’Ambrosio in Monza-Fiorentina, ma che spreco di Jonathan Ikone a porta vuota. Succede di tutto allo U-Power Stadium dove Di Gregorio regala agli ospiti il gol del vantaggio. Poi, però, l’imponderabile. Il francese riesce a scartare tutti gli avversari, compreso il portiere, può segnare a porta vuota ma decide di fare un altro tocco prima di calciare, consentendo a uno specialista in salvataggi sulla linea come l’ex Inter di murare la conclusione da mezzo metro.