Monza-Fiorentina, follia di Di Gregorio: regala palla a Beltran, errore per lo 0-1

Lucas Beltran non si ferma e firma il gol dell’1-0 della Fiorentina sul campo del Monza. Ma una grande fetta di responsabilità grava sulle spalle di Michele Di Gregorio, che al 7′ ha praticamente regalato palla all’ex attaccante del River Plate. Beltrán ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato, dopo essere rimasto a secco di reti in tutte le precedenti 11 di Serie A. Nel 2023, soltanto un giocatore della Fiorentina ha segnato in tre match di fila nel torneo ed è Nicolás González (in due occasioni – tra giugno e agosto e tra settembre e ottobre). Beltran si candida a leader proprio come il connazionale. Qui però sono tante le colpe di Di Gregorio, che ha commesso uno dei pochissimi errori di un inizio di stagione estremamente positivo per il portiere.