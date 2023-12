Monza-Fiorentina 0-1, Italiano: “Fieri di quello che stiamo facendo, classifica bellissima”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Monza-Fiorentina 0-1, match della diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. Una vittoria pesante per i viola, che almeno per una notte si portano al quarto posto in solitaria: “Oggi è stato straordinario, a inizio secondo tempo abbiamo attuato un sistema di gioco finora provato solo in allenamento. Quando il Monza trova ampiezza e tanti uomini in area diventa temibilissimo, dovevamo trovare una soluzione per risolvere la situazione che si era creata – spiega il tecnico dei gigliati – Volevamo regalarci un Natale sereno e lo abbiamo fatto con coraggio e carisma, ci godiamo una classifica bellissima.”

Sulla prestazione della sua Fiorentina: “Forse nel secondo tempo non abbiamo avuto grande qualità con la palla, ma non abbiamo concesso nulla al Monza e alla fine i ragazzi erano molto felici. Siamo cresciuti tanto in difesa, lavoriamo insieme da tre anni e quindi abbiamo aggiunto e cambiato qualcosa sul nostro modo di difendere – prosegue Italiano – Siamo al secondo clean sheet consecutivo, se iniziamo a difendere così si possono ottenere risultati importanti. Siamo fieri di quello che stiamo facendo, siamo dentro in tutte le competizioni e siamo avanti rispetto ai nostri programmi.”

Sul gol sbagliato da Ikonè: “Penso che se aggiunge gol e assist può diventare un esterno di altissimo livello, non capisco cosa gli succede durante le partite. Deve convincersi che ha le qualità per diventare un giocatore determinante ad alti livelli. Tutti i nostri esterni devono essere più consapevoli di loro stessi. Mercato da Champions? Se Dodò non si riprenderà presto dovremo intervenire a destra, in attacco vediamo. Sottil si è sbloccato con i gol, aspettiamo un segnale dagli esterni e vedremo le possibili opportunità di mercato.”