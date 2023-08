Monza-Empoli, Zanetti: “Mi rammarica perdere Caprile. Akpa-Akpro? Ha preferito non tornare”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza. “Affrontiamo una squadra allenata da un tecnico molto bravo, noi non siamo al top ma neanche loro, alla fine è agosto per tutti. Dobbiamo sistemare l’aspetto fisico e trovare un’identità, ma le sensazioni sono ottime”. La formazione toscana perde uno degli acquisti più importanti dell’estate, ovvero Caprile, chiamato a sostituire il partente Vicario: “Non ho buone notizie, si è fatto male alla caviglia. Si tratta di una tegola grossa, mi rammarica molto perderlo perché ci avevamo puntato molto”. Il tecnico ha poi commentato l’ufficialità degli ultimi due arrivi sul mercato: “Ringrazio la società che ha riportato indietro Cambiaghi, aveva situazioni anche dal punto di vista economico forse migliori ma ha scelto di tornare qui. Ha fatto una buona stagione, è cresciuto molto e ora deve terminare il processo di maturazione. Kovalenko è un giocatore interessante, ci darà una mano”. Chi invece non è tornato per un’altra stagione in Toscana è Akpa-Akpro: “Lo avremmo rivolto, ma ha fatto altre scelte. Vogliamo gente che tiene a questa maglia e quindi con la dirigenza abbiamo deciso di cambiare obiettivi spostandoci su profili che sposano veramente il progetto”.