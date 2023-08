Empoli, infortunio per Caprile. Sul mercato ufficiali Cambiaghi e Kovalenko

L’Empoli nella mattinata ha dovuto accogliere una vera e propria botta: si è fermato e si fermerà per almeno due mesi Elia Caprile che dovrà rimanere ai box per lungo tempo dunque. Il portiere dei toscani, infatti, ha riportato distorsione alla caviglia destra. Dovrà stare fermo e essere sottoposto a nuovi esami. A spiegarlo è stato Zanetti che in conferenza stampa ha anche parlato di chi ora dovrà sostituire l’ex Bari, Perisan: “Grande fiducia in lui, come è accaduto lo scorso anno quando si infortunò Vicario. Ha una grande opportunità e spero che la colga alla grande. Sono molto dispiaciuto per Elia perché siamo a inizio campionato e perché è molto giovane ed era molto motivato“.

La buona notizia, invece, arriva dal mercato con l’Empoli che ha messo a segno nelle scorse ore un doppio colpo proveniente dall’Atalanta. Sono arrivati in Toscana, infatti, Nicolò Cambiaghi e Viktor Kovalenko, entrambi in prestito dalla squadra di Gasperini. Sia l’attaccante che il centrocampista saranno a disposizione per la gara contro il Monza.