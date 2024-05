Monza: cordoglio del club per la scomparsa dell’ex Maggioni

Monza in lutto per la scomparsa di Gianluigi Maggioni, ex centrocampista classe 1942 che ha vestito la maglia biancorossa dal 1964 al 1968. Un uomo importante nella storia del club che lo ricorda sul proprio sito internet: “Quel ‘piattone’ sarà per sempre. Anche se Gigi Maggioni è stato tanto altro. Centrocampista intelligente e tattico“. Il debutto in A con la maglia del Palermo, mentre in Brianza approda nell’estate del ’64 “e nel secondo campionato cadetto è tra gli ultimi ad arrendersi (5 gol) alla dolorosa retrocessione del ’66. Radice gli conferma piena fiducia e Gigi garantisce linfa al reparto nevralgico che indicherà la strada della promozione“.

Maggioni è stato anche “dirigente serio, competente e innamorato del ‘suo’ Monza“, prosegue il club che lo definisce anche amico personale di Galliani. “Quel ‘piattone’ sarà per sempre. Bergamo, 4 giugno 1967. Monza-Como, spareggio per la promozione in Serie B. Minuto 32: corner di Vivarelli, conclusione in mischia di Prato, ribattuta di Carmignani e – appunto – ‘piattone’ sottomisura di Maggioni. Nel calcio moderno si direbbe ‘tap-in’. Noi che ci nutriamo della storia del Monza ci teniamo – per sempre – quel ‘piattone’ coniato all’epoca da Giancarlo Besana. Noi che onoriamo i grandi protagonisti della storia del Monza oggi ricordiamo con le lacrime agli occhi Gigi Maggioni. La grande famiglia biancorossa si unisce al dolore della sua famiglia“.