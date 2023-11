Monza con il lutto al braccio contro la Juventus per ricordare Franco Fasoli

Lutto al braccio per il Monza contro la Juventus. Nel corso della partita dello U-Power Stadium, infatti, il club brianzolo ha deciso di ricordare in questo modo la scomparsa di Franco Fasoli, ex giocatore biancorosso che, ricorda l’Ansa, nel 1975-’76 vinse il campionato di Serie C e la Coppa Anglo italiana, mentre nell’1981-’82 conquistò da capitano una promozione in B, giocando con questa maglia dal 1975 al 1977 e dal 1981 al 1983.