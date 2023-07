Monza, arriva Valentin Carboni in prestito dall’Inter

Mentre la squadra prosegue la prima fase di ritiro a Pontedilegno, il Monza è pronto a regalare un nuovo innesto al tecnico Raffaele Palladino. E’ in arrivo dall’Inter il giovane Valentin Carboni, classe 2005. Un giocatore di talento e prospettiva, che nella passata stagione si è diviso tra la formazione Primavera e i primi passi nella squadra di Simone Inzaghi, con la quale ha colezionato sei presenze. Il trequartista argentino arriva in prestito secco. A Monza è presente anche il padre Ezequiel, ex giocatore del Catania e oggi allenatore dell’Under 17 biancorossa.