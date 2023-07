NBA, LeBron James non si ritira: “Quel giorno non è ancora arrivato”

“Non mi interessa quanti altri punti segnerò, cosa posso o non posso fare in campo. La vera domanda per me è se posso giocare senza barare. Il giorno in cui non potrò più dare tutto in campo, sarà finita. Fortunatamente per voi, quel giorno non è arrivato”. Con queste parole, pronunciate durante la cerimonia degli ESPYS a Los Angeles, LeBron James conferma che a ottobre sarà regolarmente sul parquet della Crypto.com Arena con la sua divisa dei Lakers. Il miglior realizzatore della storia NBA aveva instillato qualche dubbio dopo l’eliminazione nella finale della Western Conference contro i Denver Nuggets. James ha un anno di contratto con i gialloviola, con un’opzione per la stagione 2024/2025.