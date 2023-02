Ministro Abodi: “Sullo Stadio della Roma sono fiducioso. Olimpiadi? Dobbiamo meritarcele”

“Su Pietralata leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso. Il Flaminio ha comunque un destino sportivo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in un’intervista all’emittente radiofonica New Sound Level fm90. Sempre restando alla Capitale: “Una candidatura di Roma nel futuro per ospitare i Giochi Olimpici? Intanto anche le Paralimpiadi perché è importante ricordare che c’è questa competizione che proprio a Roma è nata nel 1960 e questo non bisogna mai dimenticarlo, perché Roma è stata la culla delle Paralimpiadi. Io guardo al prossimo decennio con fiducia e speranza, dovremo meritarcele, ma io credo che nel prossimo decennio le possibilità ci saranno, quindi dovremo lavorare per renderci credibili da tutti i punti di vista”, ha aggiunto Abodi.