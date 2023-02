Errani-Gamiz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Linz 2023

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Sara Errani e Andrea Gamiz, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Linz 2023. Una buona occasione per l’azzurra di conquistare il tabellone principale di un torneo del circuito maggiore dopo non esserci già riuscita in quest inizio di stagione ad Auckland, agli Australian Open e la scorsa settimana a Lione. L’avversaria odierna, trentenne venezuelana, è una giocatrice che ultimamente si è dedicata più al doppio, mentre in singolare è attualmente al n°370 del ranking con una miglior classifica di n°244 raggiunta cinque anni fa.

Le condizioni veloci di Linz non sono le preferite dalla nostra ‘Sarita’, ma arriva dopo una buona vittoria all’esordio nelle qualificazioni e da altre due match giocati nelle stesse condizioni a Lione. La sfida è in programma oggi, lunedì 6 febbraio come 2°match a partire dalle 10:00 (dopo Tauson-Masarova). Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro. Sporface.it vi terrà aggiornati con news, highlights e approfondimenti sul match in questione e su tutto il torneo austriaco.