Milan-Verona, problema muscolare per Krunic: al suo posto entra Loftus-Cheek

Non c’è pace per il Milan. Nel match del Giuseppe Meazza contro l’Hellas Verona, valevole la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Stefano Pioli è stato costretto a sostituire Rade Krunic al 65′ dopo che il bosniaco ha accusato un problema muscolare. L’allenatore rossonero, per evitare di rendere più pesante l’entità del danno ha deciso di mandare in campo Ruben Loftus-Cheek. Nelle prossime ore le condizioni di Krunic saranno rivalutate per capire la reale entità del suo infortunio.