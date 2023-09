Milan-Verona 1-0, i rossoneri tornano a vincere: la reazione di Mauro Suma (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 9

Il Milan torna a vincere e lo fa in casa contro il Verona per 1-0. Decisiva la rete all’8′ di Rafael Leao, che basta alla squadra di Pioli per ritrovare i tre punti dopo il pesante ko nel derby. Match condotto per gran parte dai ragazzi di Baroni, che non riescono a trovare il varco nella difesa rossonera uscendo a testa alta da San Siro. Milan che sale a 12 punti in classifica agganciando l’Inter, che domani giocherà in trasferta ad Empoli. Qui di seguito la telecronaca di Mauro Suma.