Highlights Virtus Bologna-Olimpia Milano 78-73, semifinale Supercoppa 2023 (VIDEO)

di Christian Deiuri 16

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Olimpia Milano 78-73, prima semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Grande vittoria della squadra di Banchi grazie ad un secondo tempo condotto per tutti i 20 minuti. Spiccano le prestazioni di Belinelli, top scorer dei suoi con 15 punti, Shengelia e Mickey, entrambi a quota 13. Dall’altra parte non bastano i 26 punti di un eccezionale Shields, che ha tenuto a galla i suoi per buona parte della gara.