Milan-Udinese: 0-0 all’intervallo, rossoneri fischiati dai tifosi

Il Milan esce tra i fischi all’intervallo. Il pubblico del Meazza non gradisce il primo tempo dei rossoneri contro l’Udinese e si fa sentire con tanto disappunto per questo scialbo 0-0 maturato dopo 45′. Il Diavolo è reduce dal ko contro la Juventus, da quello in Champions contro il Psg e poi dal recente pari ma da 0-2 di vantaggio a Napoli, e per questo motivo i tifosi hanno fischiato, non tutti ma una parte del pubblico, per manifestare la delusione per la prestazione della squadra fin qui. Ma c’è tempo per rimediare.