F1 GP Brasile 2023, Sainz: “Sono stato più lento di quanto avrei dovuto, giornata difficile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race del GP del Brasile 2023 di F1, Carlos Sainz ha commentato il suo ottavo posto: “E’ stata una giornata complicata. Rispetto alle altre gare c’è stato tanto degrado in più, perciò dobbiamo valutare il da farsi in vista della gara. Credo di essere stato più lento di un secondo rispetto a quanto previsto, il surriscaldamento ci ha sorpreso“. Lo spagnolo della Ferrari ha poi ribadito: “Abbiamo sofferto tanto la temperatura del motore, ci auguriamo vivamente di non avere questo problema in gara altrimenti si farà dura“. Sainz ha però provato a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Il lato positivo è che nelle due sessioni odierne abbiamo salvato le gomme che desideriamo per domani“.