Wta Finals 2023, pioggia e vento forte a Cancun: semifinali a rischio rinvio

Le semifinali di singolare delle Wta Finals 2023, in scena a Cancun, sono a forte rischio rinvio. La pioggia e il vento forte non sembrano infatti dare tregua alla località messicana, che da inizio settimana sta facendo i conti con delle condizioni atmosferiche proibitive. Per il momento è stata posticipata solo la prima semifinale di doppio, mentre le semifinali Pegula-Gauff e Swiatek-Sabalenka sono state confermate a partire dalle 23. Le immagini che arrivano da Cancun lasciano però spazio a poche interpretazioni e la probabilità che gli organizzatori siano costretti ad annullare la giornata sembrano elevate.

Jak byście nazwali te warunki pogodowe? Bo zgodzimy się chyba, że gra w tenisa może być w nich utrudniona?

