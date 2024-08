Milan-Torino, Fonseca: “Squadra passiva in fase difensiva, Morata può aiutare Leao”

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del pareggio per 2-2 contro il Torino nel match valido per la prima giornata di Serie A 2024/2025: “La squadra è stata troppo passiva nel primo tempo e poco aggressiva nella prima fase della costruzione dei nostri avversari, lasciandoli giocare troppo. Nella ripresa siamo stati più aggressivi, riuscendo a creare di più. Problema di difesa? No, è generale“.

Sui singoli, invece: “A Leao stasera è mancato solo il gol. Credo che Morata possa aiutarlo perché ha tanta esperienza e può creare spazi per lui. Rafa ha la capacità per fare tanti gol e assist. Per quanto riguarda la fase offensiva non abbiamo problemi ma tante soluzioni. E’ la passività della squadra in fase difensiva che non va bene“.

Infine, Fonseca ha concluso: “Non ho dubbi sulle qualità dei giocatori e non ho perso fiducia in loro. Non basta un giorno per cambiare, noi abbiamo 5 settimane di lavoro. E’ importante continuare a lavorare per essere più insieme come squadra“.