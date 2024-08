Palio di Siena Madonna Assunta 2024 oggi in tv: programma, orario e streaming

È il giorno del Palio di Siena in onore della Madonna Assunta, in programma come da tradizione il 16 agosto 2024. Venerdì alle ore 16.50 farà il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico, mentre alle 19:00 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. La giornata inizierà alle ore 7.45 con la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 prevista la Provaccia. Dopo l’ultima prova i Capitani devono comunicare per iscritto all’Autorità Comunale la nomina del Fantino, indicandone anche il soprannome e da quel momento il Fantino non può più essere cambiato.

Sono diciassette le Contrade: Bruco, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Oca, Aquila, Chiocciola, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Civetta, Leocorno, Nicchio, Torre, Valdimontone. Di queste però sono 10 a prendere parte al Palio. Nell’edizione del 16 agosto 2024 le protagoniste saranno le 7 partecipanti di diritto – Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta – e le tre estratte a sorte il 7 luglio scorso: Chiocciola, Oca e Istrice. A vincere sarà la Contrada il cui cavallo, con o senza fantino (nel caso in cui arrivi senza si dice ‘scosso’), completa per primo i tre giri in Piazza del Campo.

Il Palio di Siena in Italia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su LA7. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul sito dell’emittente. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 16:45, orario d’ingresso del corteo storico. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Scopriamolo insieme.