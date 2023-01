Milan, sotto 2-0 all’intervallo per la terza volta di fila: Lazio regina della prima mezz’ora

La Lazio è la regina della prima mezz’ora di gioco. Il Milan, invece, non sa più come approcciare una partita. All’Olimpico la squadra di Pioli è sotto di due gol all’intervallo per la terza partita di fila, dopo Lecce e Supercoppa Italiana contro l’Inter. Le reti di Milinkovic-Savic (4′) e Zaccagni (38′) fanno sorridere Sarri e l’Olimpico biancoceleste. E impongono scelte per il Milan, che vede apparire lo spettro della crisi. Intanto, la Lazio eguaglia l’Inter per numero di gol segnati nella prima mezz’ora (13) in campionato. Non solo. I biancocelesti sono l’unica formazione che non ha ancora subito gol nei trenta minuti d’apertura in questa Serie A.