Lazio-Milan, Bennacer ammonito per un gesto di stizza: era diffidato, salta il Sassuolo

Ismail Bennacer era diffidato prima di scendere in campo in Lazio-Milan e viene ammonito puntualmente al 25′. Il centrocampista algerino, dunque, sarà squalificato per il prossimo impegno in casa contro il Sassuolo. Il mediano si arrabbia con Di Bello per un fallo fischiato a suo sfavore per una sbracciata, gesto di stizza e pallone lanciato che gli costa l’ammonizione giusta all’Olimpico.