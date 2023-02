Milan, slitta ulteriormente il ritorno di Maignan: nel mirino la sfida di marzo con il Tottenham

Slitta ulteriormente il ritorno in campo di Mike Maignan, atteso per la sfida di Champions League del 14 febbraio tra Milan e Tottenham. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il portiere francese dovrebbe recuperare per la gara contro gli Spurs, ma quella di ritorno dell’8 marzo.

Alla fine saranno quasi 20 le partite saltate dall’estremo difensore dei rossoneri, che prosegue il lavoro a Milanello e si consola con i miglioramenti evidenziati dagli esami. L’aspetto più frustrante di tutta questa vicenda caratterizzata dagli infortuni è l’impossibilità di stabilire con certezza dei tempi di recupero.

Pessime notizie dunque per i tifosi del Milan, che dovranno attendere altre settimane prima di rivedere in azione uno dei protagonisti dello scudetto 2022. La speranza è che il suo sostituto, Ciprian Tatarusanu, ripeta la buona prestazione nel derby contro l’Inter, arrivata dopo una serie di performance da dimenticare. Sullo sfondo il nuovo acquisto Devis Vasquez, non ancora pronto per la Serie A secondo Pioli.