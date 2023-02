Sanremo 2023, il Codacons denuncia Blanco per danneggiamento: prevista reclusione fino a 5 anni

Il Codacons denuncia Blanco per danneggiamento. L’associazione a tutela dei consumatori ha deciso di depositare un formale esposto alla Procura di Imperia e alla Corte dei Conti, richiamando l’articolo 635 del codice penale: “Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che ‘Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni’. Oltre all’aspetto penale, la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell’Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire”. Potrebbe essere aperta un’indagine per danno erariale e il cantante, che ha distrutto il palco con i fiori sopra per dei problemi tecnici durante la sua canzone, essere costretto a risarcire l’Ariston.