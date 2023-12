Milan, Pioli: “Tutti possiamo fare meglio, sbagliato pensare al mio futuro”

Terminata la conferenza stampa di mister Stefano Pioli, alla vigilia della sfida tra il suo Milan ed il Sassuolo, valida per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024.

Riguardo agli avversari ha detto: “Il Sassuolo è una squadra che costruisce e fa tanti gol, ma ne subisce altrettanti. Ha due ottimi esterni come Berardi e Laurientè, ma sta affrontando un periodo difficile riguardo alla fase difensiva. I neroverdi sono molto preparati in queste sfide importanti, si vede che si galvanizzano, lo hanno dimostrato anche nelle scorse stagioni“.

Punto focale del dibattito è stata la questione infortuni. “Non è tanto importante come ci alleniamo, anche se penso che dia i suoi vantaggi ma anche svantaggi“. Riguardo ad eventuali responsabilità dei calciatori più importanti l’allenatore commenta: “Non si può dire che i giocatori cardine debbano prendere in mano la situazione. Siamo un gruppo che cerca di migliorare e crescere insieme. Tutti possiamo fare meglio, nessuno è responsabile. Rafa (Leao, ndr) arriva da un infortunio con un mese di stop, ci vuole tempo per recuperare. Theo (Hernandez, ndr) si sta dimostrando disponibile e bravo a coprire un ruolo non suo“.

Riguardo ad un possibile esonero Pioli ha dichiarato: “Messo in discussione? Non ho sentito Cardinale, l’ho visto un mese fa, mi relaziono con i dirigenti riguardo alle questioni del campo. Ho vissuto questa settimana lavorando come sempre e festeggiando il Natale in famiglia. Penso sia sbagliato pensare al mio futuro, ora è importante quello del Milan, dobbiamo mettercela tutta per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati“.