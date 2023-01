Milan-Sassuolo, Dionisi: “Ora serve continuità. Rimbocchiamoci le maniche”

“Spero che sia una vittoria bella per la società e i tifosi. Bisogna rimboccarci le maniche, ma è un bel segnale per il futuro. Non mi aspettavo l’esito finale, ma speravo in una prestazione del genere. Più che a vincere le partite con le grandi, penso a fare punti con la continuità. L’autostima è più importante della presunzione”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo la vittoria per 5-2 contro il Milan. “Speravo di ripetere quanto fatto col Monza – ha detto a Dazn -. Ci alleniamo per giocare, a volte non si riesce, anche per merito degli avversari. Contro i biancorossi avevamo sbagliato delle occasioni, oggi abbiamo ritrovato determinazione e volontà. Meritavamo di più”. A Sky Sport ha aggiunto: “I risultati danno consapevolezza, aprono le orecchie e trattengono le parole. Dobbiamo però sapere che non siamo solo questi, ma anche quelli che hanno fatto 17 punti nelle precedenti partite. Ora guardiamo avanti con ottimismo sapendo che nel ritorno dobbiamo fare di più rispetto all’andata”.