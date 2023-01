Slittino, CdM naturale: a Nova Ponente trionfano Pigneter e Lanthaler

È grande Italia sul budello naturale di Nova Ponente, dove è andata in scena una tappa di Coppa del Mondo di slittino. A trionfare è stato infatti l’azzurro Patrick Pigneter con il tempo 1’48″35. Beffato il compagno di squadra Alex Gruber, secondo per un solo centesimo. A completare il podio l’austriaco Kammerlander, mentre Florian Clara non va oltre la quarta piazza. Resta leader della classifica generale Gruber, che a due gare dal termine della stagione conserva 20 punti di vantaggio su Kammerlander. Tra le donne, invece, Evelin Lanthaler è a un passo dalla sfera di cristallo. Per lei è arrivata l’ennesima vittoria a Nova Ponente, davanti all’austriaca Unterberger e alla compagna di squadra Greta Pingerra.