Milan-Sassuolo, che gol di Giroud: colpo di testa perfetto (VIDEO)

di Giorgio Billone 39

Gran gol di Olivier Giroud in Milan-Sassuolo e i rossoneri provano a rimontare. Colpo di testa perfetto del francese, che si coordina in volo e trova l’angolino dove Consigli non può arrivare. Lamentele per i neroverdi per un eventuale sbracciata su Erlic, ma non si tratta di fallo per Giua e per l’evidenza dei fatti. Dunque 1-2 e torna a segnare il bomber transalpino dopo un periodo di appannamento.