Dal visto negato al ventiduesimo slam: Djokovic in lacrime dopo la vittoria dell’Australian Open (VIDEO)

di Antonio Sepe 41

Novak Djokovic non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver vinto l’Australian Open 2023. Si tratta di un successo molto speciale per il serbo, non solo perché è il suo 22° slam e decimo titolo a Melbourne, ma anche perché arrivato in un luogo significativo. Lo scorso anno Nole non aveva potuto prendere parte al torneo in quanto non vaccinato e, una volta arrivato in loco, gli è stato negato il visto ed è stato rispedito indietro. Quest’anno invece ha giocato e ha vinto dominando, perdendo un solo set in tutto il torneo. Sicuramente non è stata facile e le sue lacrime dopo la vittoria lo testimoniano. In alto il video della sua reazione.