Immortale Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria segna contro il Milan il gol dell’1-1 al Meazza e così facendo torna al gol che gli mancava da oltre un anno. Il bomber campano, l’ultimo a mollare dei blucerchiati già retrocessi, segna su assist di Zanoli e così anche per questa stagione trova la via del gol. Bel piazzato, un rigore in movimento che beffa Maignan e può scattare la sua esultanza.