Atalanta-Verona 3-1, Zaffaroni: “Montipò? Episodio non determinante. Pensiamo a noi stessi”

“Montipò? Non sono questi gli episodi che determineranno il nostro futuro. Quello che è importante è l’atteggiamento della squadra, oggi c’è stato assolutamente contro una squadra di altissimo livello. La prestazione l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Lecce-Spezia? Non faccio mai questi calcoli e non deve farli neanche la squadra. Pensiamo solo a giocare bene con l’Empoli. Sulle chance di salvezza, è giusto andare oltre alla mancanza della contemporaneità. E’ la regola e questa vale per tutti. Pensiamo a noi stessi anziché a delle tabelle varie”.