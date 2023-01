Milan, Salvini durissimo: “Si può perdere una partita, non la dignità. Vergognatevi”

“Si può perdere una partita, non la dignità. Vergognatevi, tutti, e rispettate maglia e tifosi. Basta post, vedete di vincere il derby”. Lo ha scritto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini in risposta all’ultimo post Instagram del Milan – squadra di cui è tifoso – dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo per 5-2. La grande prestazione di Berardi e compagni ha certificato la crisi dei rossoneri, in lotta per la qualificazione in Champions League.