A margine di un incontro a San Marino, Matteo Salvini ha commentato la vittoria del Milan, che nel match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 ha superato per 2-0 il Bologna. “Ho visto la partita con mio figlio, diciamo buona la prima. Due a zero a Bologna, mica male” ha detto il vicepremier, noto tifoso milanista.