Badminton, Mondiali Copenaghen 2023: Axelsen in scioltezza agli ottavi, ok anche Li e Sen

Nuova giornata ricca di partite ai Mondiali 2023 di badminton in corso di svolgimento a Copenaghen. Per quanto riguarda il torneo maschile il rappresentante di Taiwan Wang ha sconfitto il cinese Lu mediante il punteggio di 2-1 (21-16, 18-21, 21-19), mentre l’altro cinese Li si è imposto 2-0 (21-10, 21-12) nei confronti del thailandese Wangcharoen. Successo e qualificazione agli ottavi di finale anche per 2-0 (21-11, 21-12) per l’indiano Sen, bravo a sbarazzarsi del sudcoreano Jeon, invece, l’atleta di Singapore Loh ha battuto in due parziale per 21-4, 21-11 l’azero Dwicahyo. Tutto facile per il numero uno del seeding, il danese Axelsen, che ha eliminato il francese Popov con un netto e perentorio 1-0 (21-6, 21-8), mentre il thailandese Vitidrsan ha vinto contro il brasiliano Coelho per 2-0 (21-9, 21-18). Nessun problema per l’indiano Prannoy, che ha piegato in due set 21-9, 21-14 l’indonesiano Dwi Wardoyo.

Nel torneo femminile la statunitense Wang, la sudcoreana Kim e la brasiliana Viera hanno sconfitto rispettivamente la svizzera Stadelmann (21-13, 21-13), l’estone Kuuba (19-21, 21-14, 21-16) e la rappresentante di Singapore Insyirah (21-9, 19-21, 21-14). L’atleta del Myanmar Thuzar ha piegato con un secco 2-0 (21-13, 21-19) la messicana Gaitan. Successi per 2-0 della danese Christophersen, della tunisina Arin e dell’altra danese Kjaersfedt, che hanno rispettivamente eliminato la peruviana Castillo Salazar (21-15, 21-15), l’australiana Ho (21-17, 21-17) e la canadese Zhang (21-10, 21-9). La sudcoreana An e la cinese Chen hanno battuto la malese Goh (21-13, 21-14) e l’atleta di Taiwan Pai Yu (21-14, 21-13). Tutto facile anche per la giapponese Okuhara, che ha rifilato un doppio 21-14 all’indiana Sindhu, e per la thailandese Intanon, che si è sbarazzata della taiwanese Hsu per 2-0 (21-19, 21-19). La cinese Wang Z. ha passato il turno grazie alla vittoria per 2-0 (21-18, 21-11) sulla tedesca Li. Bene anche la statunitense Zhang B. e la danese Blichfeldt, vittoriose rispettivamente contro la scozzese Gilmour (21-18, 21-14) e l’irlandese Darragh (21-14, 21-17).