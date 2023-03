Milan-Salernitana, Pioli: “Fuori di qua avevano già fatto tanti processi. Ora stiamo bene”

“Stiamo bene mentalmente, fisicamente e anche tatticamente. Ci sono cose che possiamo fare meglio, mercoledì c’è stato un passo importante per la nostra crescita. Fuori di qua c’avevano fatto tanti processi, ma noi abbiamo lavorato tanto e adesso stiamo portando a casa i risultati. Sarà decisiva già domani”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana: “C’è la consapevolezza che ci dobbiamo buttare sul campionato, se vogliamo rivivere le emozioni di mercoledì dobbiamo arrivare tra le prime quattro e domani c’è un’occasione”.

Su Ibrahimovic e Leao: “Domani non dal 1′, presto sì. La sua condizione sta migliorando, domani non partirà dall’inizio. Leao non è un problema, anzi dobbiamo servirlo meglio. Col Tottenham si è mosso molto bene, lui è il più libero nei movimenti e deve cercare gli spazi. Conosciamo la Salernitana, sono compatti e noi dovremo trovare le soluzioni”. E sui quarti di Champions: “Prima dei quarti manca un mese, non ci stiamo pensando affatto. La Serie A è tatticamente difficile, con allenatori che preparano come contrapporsi all’avversario in modo più attento. La priorità per ora è la top-4 in campionato. Stiamo facendo meglio in Europa rispetto all’anno scorso, peggio in campionato. Andare per tre anni di fila in Champions è importante, spingiamo. Noi spauracchio delle grandi europee? Questo non lo so, bisognerà chiederlo agli altri. Al sorteggio nessuno sarà contento di affrontarci”.