Milan-Salernitana, Dia gela Suma: la reazione del telecronista (VIDEO)

di Redazione 21

Il Milan pareggia 1-1 con la Salernitana e Mauro Suma non la prende bene. Il telecronista di fede rossonera, voce di Milan TV, non ha nascosto la delusione per il gol di Boulaye Dia che ha vanificato ai fini dei tre punti l’iniziale vantaggio di Olivier Giroud di testa. Il telecronista aveva esultato come al suo solito per il gol del francese, pupillo della tifoseria rossonera. Ecco la reazione di Suma nel corso di una partita che frena le ambizioni Champions dei rossoneri.