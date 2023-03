Milan-Salernitana, Crudeli deluso dopo il gol di Dia (VIDEO)

di Redazione 14

Tiziano Crudeli è deluso dopo il pareggio per 1-1 del Milan contro la Salernitana a San Siro. Alla rete di Olivier Giroud ha risposto Boulaye Dia. Un punto che soddisfa solo in parte i rossoneri in un turno di campionato comunque poco positivo per le pretendenti alla zona Champions. Ecco la reazione del telecronista tifoso, voce di Diretta stadio, in onda sul network 7 Gold.