Milan, Sacchi: “Bisogna puntare su chi è in grado di gestire il peso particolare di questa fase”

Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento difficile del Milan ed in particolar modo il rendimento di due calciatori, Theo Hernandez e Charles De Ketelaere. “Io dico sempre che bisogna usare la persuasione, e se non riesci allora la percussione. A volte lasciare fuori chi non rende come dovrebbe può far bene anche al diretto interessato. Chi è intelligente capisce, e Pioli sa con chi può funzionare una scossa”, ha affermato parlando del terzino sinistro francese.

Su De Ketelaere: “Il momento è difficile, io punterei su quei giocatori che sono in grado di gestire il peso particolare di questa fase”.