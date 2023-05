Milan, Repubblica: per il mercato budget di 50 milioni

Secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Repubblica’, il budget a disposizione del Milan nella prossima finestra di calciomercato sarebbero 50 milioni di euro. Al netto dei soldi provenienti dalle cessioni, la proprietà ha messo a disposizione della dirigenza rossonera questi fondi per rafforzare i reparti, in particolare un esterno destro offensivo e un attaccante giovane da far crescere sotto l’ala di Giroud.