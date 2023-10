Milan, Repubblica: “Cammino in Champions decisivo per la conferma di Pioli”

Il Milan riflette sul futuro. Il pareggio per 2-2 contro il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca per come è maturato e la squadra rossonera è chiamata a reagire immediatamente in campionato contro l’Udinese e in Champions League (il prossimo 7 novembre a San Siro) contro il Paris Saint Germain. Secondo Repubblica, proprio il cammino dei rossoneri nella massima competizione europea potrebbe risultare decisivo per la conferma o meno dell’allenatore Stefano Pioli. La società valuta come essenziale la Champions, che ha moltiplicato gli introiti del club in premi, diritti audiovisivi e incassi al botteghino. Con due punti e zero gol segnati, il Milan è chiamato ad invertire la rotta per sperare di superare un girone di ferro con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. L’accesso agli ottavi di finale potrebbe essere infatti fondamentale per il futuro di Pioli.